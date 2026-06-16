BNDES busca recursos externos para minerais críticos

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estuda captar recursos junto a instituições financeiras e bancos de desenvolvimento internacionais para ampliar os investimentos destinados à cadeia de minerais críticos no Brasil. A informação, segundo O Globo, foi confirmada nesta terça-feira (16) pelo presidente da instituição, Aloizio Mercadante.

A iniciativa surge em um momento de crescente interesse internacional pelos minerais considerados estratégicos para a transição energética e para a indústria de alta tecnologia. O tema ganha ainda mais relevância com a visita ao Brasil do comissário de Parcerias Internacionais da União Europeia (UE), Jozef Síkela, que pretende acompanhar projetos prioritários ligados ao setor.

Interesse internacional cresce sobre minerais estratégicos

Mercadante afirmou que o BNDES avalia mecanismos para ampliar sua capacidade de financiamento após a forte demanda registrada na Chamada Pública de Planos de Negócios para Investimentos em Transformação de Minerais Estratégicos. A seleção preliminar contemplou 56 projetos com potencial de investimentos de R$ 45,8 bilhões, valor muito superior ao montante inicialmente previsto pelo banco.

Ao comentar o interesse europeu no setor, Mercadante ressaltou que o BNDES financia empresas que investem e produzem no Brasil, independentemente da origem de seu controle acionário. "Nós financiamos as empresas que investem e inovam no Brasil. Esse é o critério", afirmou.

O presidente do banco acrescentou que o governo federal ainda está estruturando sua estratégia para o setor, mas que parcerias internacionais poderão contribuir para fortalecer os investimentos.

União Europeia mira projetos brasileiros

A visita de Síkela ocorre em meio à disputa global pelo acesso a minerais críticos. Diversos países desenvolvidos buscam reduzir a dependência da China, que atualmente domina grande parte da extração e do processamento de minerais como as terras-raras.

Esses materiais são fundamentais para a fabricação de motores elétricos, turbinas eólicas, equipamentos eletrônicos, baterias e outros componentes de alta tecnologia.

Além das terras-raras, a lista de minerais considerados estratégicos inclui lítio, níquel e cobre, amplamente utilizados em tecnologias ligadas à eletrificação e à descarbonização da economia.

Entre os projetos acompanhados pela União Europeia no Brasil estão iniciativas voltadas à produção de níquel, cobalto, espodumênio e tântalo.

Demanda supera orçamento inicial do programa

Quando a chamada pública foi lançada, o BNDES anunciou uma previsão inicial de R$ 5 bilhões em operações de crédito e investimentos por participação acionária.

No entanto, os projetos pré-selecionados somam investimentos potenciais mais de nove vezes superiores ao orçamento originalmente previsto, reforçando a necessidade de buscar novas fontes de financiamento.

Desde a divulgação dos resultados preliminares, a diretoria do banco vem sinalizando a possibilidade de ampliar os recursos disponíveis para a iniciativa.

Parcerias podem ampliar capacidade de investimento

Mercadante destacou que o BNDES já mantém cooperação com instituições internacionais, como o banco alemão KfW e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), e que novos acordos poderão ser firmados para impulsionar os investimentos no setor mineral.

"Podemos buscar parcerias para alavancar esses investimentos. Eles querem entrar em parceria, sentem muito mais segurança com o BNDES avalizando, analisando e conhecendo os projetos", declarou.