BNDES aprova R$ 500 milhões para nova planta de etanol de milho em MT

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou R$ 500 milhões em financiamento para a construção de uma nova planta de etanol de milho da FS em Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso. A unidade terá capacidade para processar até 1,2 milhão de toneladas de milho por ano e produzir até 540 milhões de litros de etanol anualmente, em um projeto que também deve impulsionar a geração de empregos e a produção de insumos para nutrição animal.

Segundo o banco, o investimento total previsto para a nova planta é de R$ 2,07 bilhões, dos quais os recursos aprovados representam 24,2%. A operação será feita com recursos do Fundo Clima e da linha BNDES Finem voltada à produção de alimentos e biocombustíveis.

Além do etanol, a unidade deverá produzir cerca de 390 mil toneladas anuais de DDG, sigla em inglês para grãos secos de destilaria, insumo utilizado pela indústria de ração animal. O projeto reforça a presença da FS em Mato Grosso, onde a companhia já opera plantas em Lucas do Rio Verde, Sorriso e Primavera do Leste.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que a operação está alinhada à estratégia de ampliar a produção de biocombustíveis e estimular a indústria nacional.

“Além de contribuir com o avanço da nossa produção de etanol e com a descarbonização da economia, é uma operação que, seguindo a política industrial do governo do presidente Lula, também impulsiona outros setores da indústria, uma vez que valores relevantes do projeto serão investidos em equipamentos nacionais”, disse Mercadante.

A implantação da planta deve abrir 3 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Após a conclusão das obras, a expectativa é de geração de 182 empregos diretos e 323 indiretos, segundo o BNDES.

O projeto em Campo Novo do Parecis também prevê uma segunda etapa de expansão. Nessa fase, a capacidade de processamento poderá dobrar, chegando a 2,4 milhões de toneladas de milho por ano. A produção anual de etanol, por sua vez, poderá alcançar 1,08 bilhão de litros.

A localização da nova unidade é considerada estratégica pelo banco. Mato Grosso está entre as regiões de maior expansão na produção mundial de milho de segunda safra. Dados do Ministério da Agricultura e Pecuária citados pelo BNDES mostram que o estado respondeu por 38,6% da produção brasileira de milho no ano agrícola de 2022-2023.

Fundada em 2014 e sediada em Lucas do Rio Verde, a FS foi a primeira empresa a produzir etanol de milho no Brasil. Atualmente, é a segunda maior produtora nacional desse tipo de biocombustível. Além do etanol, a companhia atua na geração de receitas com DDG, óleo de milho e energia elétrica.