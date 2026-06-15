Rio de Janeiro recebe etapa Sudeste do Fórum Brasil Criativo, promovido pelo Instituto BR

247 - Entre 17 e 18 de junho, o Palácio Gustavo Capanema, no Centro da cidade do Rio de Janeiro, recebe mais uma etapa do Fórum Brasil Criativo e o Seminário da Rede de Cultura e Economia, organizado pelo Instituto BR e promovido pelo Ministério da Cultura (MinC), em parceria com o Sebrae/RJ, o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

A programação do encontro contará com a palestra de abertura "Fomento e Financiamento para a Economia Criativa", de Luciana Lima Guilherme, doutora em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, seguida de uma conversa com a secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura, Cláudia Leitão.

Além disso, o Fórum também será espaço para as mesas temáticas "Panorama das Políticas Públicas de Fomento à Cultura e à Economia Criativa", com enfoque na Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e no Sistema Nacional de Cultura; "Rede de Cultura e Economia Criativa: articulação dos ecossistemas culturais e criativos, empreendedorismo e sustentabilidade dos negócios culturais e criativos"; "Reforma Tributária e Impactos nos Ecossistemas Culturais e Criativos"; e "Leis de Incentivo à Cultura e à Economia Criativa e Modelos de Financiamento".

Ainda no dia 17, o evento será palco do lançamento da versão impressa do Marco de Estatísticas Culturais da Unesco, em português. O documento foi produzido pelo Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Economia Criativa, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e pelo Itaú Cultural.

Já no dia 18 de junho, a programação conta com a Oficina Brasil Criativo, que objetiva coletar subsídios para a elaboração do Plano Nacional de Economia Criativa por meio da identificação de problemas nos territórios, bem como da construção coletiva de ações estratégicas, organizadas a partir dos eixos estruturantes do texto da Política Brasil Criativo.

“A economia criativa tem um papel cada vez mais estratégico no desenvolvimento do Brasil. O Fórum Brasil Criativo reúne diferentes atores do setor para debater desafios, compartilhar experiências e construir caminhos que fortaleçam os empreendimentos culturais e criativos em todo o país. É um espaço de escuta, articulação e formulação de propostas que podem gerar impactos concretos para os territórios e para a sustentabilidade do setor”, destaca Vinícius Wu, porta-voz do Instituto BR.

Também no dia 18 de junho será formulada a Carta da Região Sudeste em apoio à Economia Criativa, além do compartilhamento de experiências do Programa Reviver Cultural, realizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e do Emprega Cultura RJ, sob responsabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O Fórum Brasil Criativo percorrerá as cinco regiões do Brasil em 2026 para construir a Política Nacional de Economia Criativa. Os eventos reúnem agentes culturais e gestores para fortalecer o setor, debater governança e promover a geração de trabalho e renda.

Programação

17 de junho

08h - Credenciamento e recepção com café de boas-vindas

09h - Abertura do evento com apresentação artística cultural

09h15 Formação do Dispositivo Institucional

10h - Lançamento da versão impressa do Marco de Estatísticas Culturais, da Unesco, em português

10h30 – Palestra de Abertura: Fomento e Financiamento para a Economia Criativa

Ministrante: Luciana Lima Guilherme

12h – Almoço

14h às 19h - Mesas Temáticas

18 de junho

08h - Credenciamento e recepção com café de boas-vindas

09h às 12h30 - Oficina Brasil Criativo (Oitiva do Plano Nacional de Economia Criativa - Plano Brasil Criativo - e do Programa Nacional Aldir Blanc de Fomento à Economia Criativa).

12h30 - Almoço

14h - Construção coletiva da Carta da Região Sudeste em apoio à Economia Criativa

15h30 - Compartilhamento de experiências: Programa Reviver Cultural e Emprega Cultura RJ.

16h30 - Encerramento institucional

17h30 - Coquetel de encerramento

Edifício Palácio Gustavo Capanema – Rua da Imprensa, 16 - Centro, Rio de Janeiro

Evento gratuito