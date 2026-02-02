Instituto Br entrega diplomas e inaugura espaço de formação na Zona Leste de São Paulo

247 - Na próxima sexta-feira (06), a partir das 17 horas, o Instituto Br entrega os diplomas de conclusão de curso do projeto Juntos e também será o momento de inaugurar mais um espaço de formação, desta vez, no distrito de São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo. O evento também contará com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira

O local receberá 25 turmas e, ao todo, serão 500 vagas oferecidas com 1.000 horas de atividades educativas, voltadas para a economia solidária. O projeto é uma parceria entre o Instituto Br e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), firmando-se como uma oportunidade para o desenvolvimento de ações conjuntas entre as duas instituições. A iniciativa tem o potencial de gerar impactos positivos e duradouros na sociedade, com especial influência para a região atendida.

Dentre os cursos oferecidos estão cooperativismo, associativismo, colaboração em rede, formalização de negócios e comunicação e marketing digital. As formações têm o objetivo contribuir para a transformação social e local do distrito de São Miguel Paulista, através da capacitação e formação da população em desenvolvimento e fortalecimento de negócios de economia solidária.

“A entrega dos certificados aos alunos que concluíram os cursos do Projeto Juntos carrega esforço, aprendizado e conquista. É a prova de que quando a formação chega ao território, ela transforma as histórias, gera autonomia e fortalece toda a comunidade. Os cursos tiveram impacto direto na vida dos participantes, fortalecendo competências, ampliando oportunidades e preparando essas pessoas para atuar de forma mais organizada, colaborativa e sustentável”, comemora Mardônio Barros, presidente do Instituto BR.

Ainda segundo ele, foram dois ciclos, totalizando dez turmas até aqui. “Temos um grande desafio, que são mais três ciclos de curso, totalizando ainda mais quinze turmas, alcançando uma média de 400 pessoas atendidas”, afirma.

A iniciativa contribui para o alcance de objetivos estratégicos como a geração de trabalho decente, a inclusão social, o desenvolvimento local sustentável e o fortalecimento da sociedade civil.

“A educação e a qualificação profissional são ferramentas essenciais para o combate à pobreza, à exclusão social e à falta de oportunidades. Ao capacitar a população em desenvolvimento e fortalecimento de negócios de economia solidária, o projeto busca gerar renda, promover a inclusão social e construir um futuro melhor para a região”, analisa Barros.

Dentro da metodologia aplicada estão incluídas aulas presenciais com oficinas práticas, material pedagógico próprio, espaço estruturado, acompanhamento pedagógico e logístico e avaliação constante da aprendizagem e satisfação, para que os alunos levem o nome do Projeto Juntos para outras localidades.

“Nossa proposta é expandir o atendimento com as ações formativas para todo o Brasil, como é o Prospera, que hoje atende 12 Estados brasileiros. O Juntos é uma ferramenta de formação, inclusão social e autonomia financeira que é desenvolvida para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, e que muda realidades. Vamos prosseguir com o apoio do Ministério e de outras instituições parceiras”, finaliza Mardônio Barros.