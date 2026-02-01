Mudanças na CNH impulsionam procura por habilitação em São Paulo

247 - A entrada em vigor do novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) provocou um aumento expressivo na procura pela primeira habilitação em todo o Estado de São Paulo. Dados oficiais mostram que, apenas em janeiro de 2026, a abertura de processos cresceu de forma consistente tanto na capital quanto no interior e na região metropolitana.

Segundo informações divulgadas na coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo, com base em levantamento do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), o volume total de pedidos para a primeira CNH no estado chegou a 93.952 em janeiro deste ano, um crescimento de 25% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 75.370 processos.

Na cidade de São Paulo, entre os dias 1º e 28 de janeiro, foram abertos 24.640 processos para obtenção da habilitação. O número representa uma alta de 35% na comparação anual, já que, no mesmo intervalo do ano passado, houve 18.270 registros.

O aumento também se espalhou por municípios do interior e da Grande São Paulo. Em Campinas, a procura avançou 43%, passando de 1.934 para 2.772 pedidos. São José dos Campos registrou crescimento ainda mais acentuado, de 50%, com 1.763 solicitações neste ano, frente a 1.172 em igual período de 2025. Barueri teve alta de 49%, Araraquara de 46% e Presidente Prudente liderou o avanço proporcional, com elevação de 55%.

De acordo com o Detran-SP, a expansão da demanda está diretamente relacionada às mudanças implementadas no processo de formação de condutores. O novo modelo busca tornar a habilitação mais simples e menos onerosa para os candidatos.

Entre as principais alterações adotadas em janeiro estão a extinção da prova de baliza nos exames práticos, a inclusão de veículos com câmbio automático nas avaliações e a fixação de um teto de R$ 90 para os exames médico e psicotécnico. As medidas reduziram custos e etapas, estimulando a procura pela primeira CNH em diferentes regiões do estado.