Quatro estados acabam com teste em prova prática para tirar CNH

247 - O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) deixou de exigir o teste de baliza na prova prática para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir desta segunda-feira (26). A medida também passou a valer nos estados do Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.

A alteração segue a resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada em dezembro de 2025, que atualiza as diretrizes para os exames práticos de direção. Outros estados podem adotar a mudança nas próximas semanas, já que cabe a cada Detran definir suas próprias normas operacionais.

Com a nova regra, o teste de baliza — tradicional manobra de estacionamento entre estacas — deixa de ser obrigatório durante a avaliação prática. O Detran-SP esclareceu que apenas a baliza foi retirada do exame, e não outras etapas.

Além do fim da baliza, São Paulo passou a permitir o uso de veículos com câmbio automático nos exames práticos, tanto para candidatos à primeira habilitação quanto para quem busca renovar a CNH. Antes da mudança, essa possibilidade era restrita a condutores que necessitavam de adaptação veicular por questões médicas.

Segundo o Detran-SP, a medida reflete a transformação da frota brasileira e busca ampliar as opções para os candidatos, mantendo os critérios técnicos de avaliação.