Biblioteca Jorge Amado recebe feira literária infantojuvenil com foco em periferias do Rio

247 - Nos dias 20 e 21 de maio, a Biblioteca Municipal Jorge Amado recebe a Palavra Viva – Feira Literária Infantojuvenil, iniciativa voltada à promoção da leitura como prática coletiva, sensível e transformadora. Com programação gratuita, o evento reunirá crianças, adolescentes e familiares em atividades que articulam literatura, arte e cultura em diferentes linguagens.

Abrindo as comemorações de aniversário da biblioteca, a feira contará com contações de histórias, mesas de conversa sobre literatura, apresentações artísticas e uma feira de livros com participação de artistas do Complexo da Maré e de outros territórios da capital fluminense.

Contemplado pelo edital Literatura do Rio ao RJ, com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o projeto também promove oficinas criativas, atividades cênicas e espaços de troca e doação de livros. A proposta é ampliar o contato com a leitura, compreendida não apenas como hábito, mas como experiência de escuta, criação e compartilhamento.

“A Palavra Viva é um projeto pensado especialmente para as infâncias e juventudes periféricas, criando um ambiente onde a palavra circula de diversas formas, seja falada, escrita, encenada e desenhada. A iniciativa estimula o imaginário e reafirma o acesso ao livro como um direito cultural fundamental”, explicam Karina Vasconcellos e Adelly Costantini, realizadoras do projeto.

A programação começa no dia 20 de maio com a contação de histórias e vivência lúdica conduzida por Julia Grillo, das 9h às 10h30. À tarde, Raphael Moreira apresenta A História do Samba Menino, das 13h15 às 14h15.

Às 15h, acontece a mesa de conversa Por marés e bibliotecas – contar e ouvir histórias que nos navegam, com participação de Gabiá Santos e Pituka Nirobe. O encontro abordará temas como ancestralidade, memória, cosmovisões e a contação de histórias como travessia entre saberes e territórios. Encerrando a programação do primeiro dia, MC Martina comandará uma oficina de slam às 16h, seguida por batalha poética.

No dia 21 de maio, a programação será retomada às 9h com uma nova contação de histórias e vivência lúdica para crianças de 6 a 10 anos, conduzida por Gabiá Santos e Paixão MC, do Coletivo Mulheres Pretas Contam o Mundo.

Na sequência, Rodrigo Maré ministrará a oficina Corpo, memória e música, voltada para jovens de 9 a 13 anos, das 13h15 às 14h15.

Às 15h, será realizada a mesa Afroimaginar: entre dragões e vigilantes de mundo, com participação de Lu Ain-Zaila e Renato Cafuzo. O debate abordará temas como resistências e afroculturas, protagonismo negro, imaginário especulativo periférico, poderes mágicos e descolonização do imaginário.

Encerrando a feira, o ilustrador, quadrinista e cofundador da CAPA Comics, Cristiano Ludgerio, conduzirá uma oficina de zine e quadrinhos a partir das 16h.