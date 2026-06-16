BNDES e Finep lançam fundo de R$ 250 milhões para startups

247 - O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) anunciaram nesta terça-feira (16) uma chamada pública para selecionar o gestor de um Fundo de Investimento em Participações voltado a startups brasileiras inovadoras e com potencial de crescimento. As informações são do BNDES.

O anúncio foi feito durante a edição de 2026 do BNDES Garagem, no Rio de Janeiro, com a participação do presidente do banco, Aloizio Mercadante. A iniciativa prevê a criação do FIP Conexões Startups, com capital-alvo de R$ 250 milhões, e busca ampliar o acesso de empresas apoiadas por programas de inovação a recursos de capital semente, venture capital e coinvestimento institucional.

O novo fundo será direcionado especialmente a startups que já tenham recebido apoio de programas de fomento, subvenção, aceleração ou financiamento à inovação no Brasil. Entre as iniciativas citadas estão BNDES Garagem, Mais Inovação, Centelha, Inovacred, Subvenção Econômica, Tecnova e Mulheres Inovadoras, além de outros mecanismos públicos e privados voltados ao empreendedorismo inovador.

A BNDESPAR poderá aportar entre R$ 40 milhões e R$ 100 milhões no FIP Conexões Startups, respeitado o limite inicial de participação previsto no edital. A Finep, como secretaria executiva do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), poderá comprometer até R$ 50 milhões.

O FIP deverá investir em startups com receita bruta anual de até R$ 20 milhões. O edital também prevê atenção regional, com parte dos recursos do FNDCT/Finep destinada a empresas localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

“Fundos de investimento são importante mecanismo para estimular a inovação e a formação de talentos no Brasil, prioridade do governo do presidente Lula. Com esse apoio, o BNDES reafirma seu papel relevante como investidor âncora de fundos que apoiam empresas inovadoras em desenvolvimento no Brasil, em parceria com outras instituições de fomento. Dessa maneira, o Banco contribui para alavancagem de recursos, inclusive estrangeiros, ofertando capital de longo prazo para quem, em geral, apresenta dificuldade de captação no mercado”, afirmou Aloizio Mercadante.

O presidente da Finep, Luiz Antonio Elias, destacou o papel da instituição no financiamento de empresas inovadoras e na articulação de recursos para áreas estratégicas.

“A Finep reforça seu papel histórico de investir em empresas inovadoras, alavancando recursos que visam trazer benefícios ambientais, sociais e econômicos em um temas que são chave para o Brasil, como inovação e inteligência artificial, alinhada às missões da Nova Indústria Brasil”, disse.

Aporte no Fundo Antler Brasil I

Além da chamada pública para o FIP Conexões Startups, o BNDES anunciou investimento de até R$ 63 milhões no Fundo Antler Brasil I, por meio da BNDESPAR. O fundo também contará com investimentos da Finep, do BRDE, do Badesul e da Fomento Paraná, podendo chegar a até R$ 250 milhões em capital comprometido.

Do total previsto, R$ 65 milhões deverão vir de investidores estrangeiros, o que, segundo as instituições, contribui para atrair novos recursos ao ecossistema brasileiro de startups. O aporte da BNDESPAR inclui incentivo específico para empresas ligadas ao programa de aceleração BNDES Garagem, reforçando a conexão entre aceleração e capital de risco.

O Fundo Antler Brasil I pretende apoiar até 100 startups. A proposta é fomentar negócios de base tecnológica em estágio inicial, antes mesmo da fase tradicional de capital semente, em uma etapa conhecida como pre-seed.

Com foco em startups de tecnologia de alto potencial de escala e crescimento, o fundo terá consultoria especializada da Antler Brasil, integrante de um grupo global com atuação em fundos de estágio inicial em mais de 27 mercados. O modelo da Antler busca apoiar empreendedores ainda antes da formação das empresas, por meio do Programa de Residência Antler.

Desde 2018, a Antler investiu em mais de 1.800 empresas em estágio inicial, com atuação voltada ao apoio de fundadores de alto potencial desde as primeiras fases de seus projetos.

Fundo de IA recebeu 17 propostas

O BNDES e a Finep também informaram que a chamada pública para seleção do gestor do Fundo de Investimento em Participações de Inteligência Artificial recebeu 17 propostas. O edital foi lançado no início de abril, e a divulgação da classificação final está prevista para setembro.

O fundo de IA tem estimativa de mobilizar até R$ 500 milhões e será voltado a startups brasileiras que tenham a inteligência artificial como elemento central do modelo de negócios e da geração de valor, e não apenas como ferramenta complementar.

Por meio da BNDESPAR, o BNDES poderá comprometer até R$ 125 milhões no fundo. A Finep, com recursos do FNDCT, poderá aportar até R$ 80 milhões. Cada cotista-âncora terá participação limitada a 25% do FIP, modelo pensado para atrair outros investidores interessados no setor.