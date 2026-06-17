Nordeste avança com PIB comparável ao do Chile, diz Paulo Câmara

247 - O Nordeste avança em ritmo acelerado, com PIB trilionário, queda no desemprego e expansão da energia limpa, segundo avaliação do presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, em evento realizado nesta quarta-feira (17/6), em Brasília (DF). De acordo com o dirigente, o Produto Interno Bruto (PIB) da região nordestina saiu de R$ 724 bilhões para aproximadamente R$ 1,76 trilhão em pouco mais de dez anos. O gestor do BNB informou que a taxa de desemprego, que ficou perto de 19% em 2021, agora gira em torno de 8%.

As estatísticas também apontaram que o Nordeste criou mais de 347 mil vagas formais nos últimos 12 meses. Segundo ele, a instituição contratou R$ 68,4 bilhões em créditos em 2025. Esses recursos geraram ou mantiveram 623 mil empregos e produziram impacto estimado de R$ 45,7 bilhões na economia brasileira.

“Isso coloca o Nordeste em uma escala comparável com economias como a do Chile, uma das maiores da América Latina”, defendeu Câmara, que abriu a terceira edição do talk Nordeste em Pauta, promovido pelo portal em parceria com o BNB. “Durante muito tempo o NE foi visto como uma região em potencial, hoje ele precisa ser compreendido e tratado como uma região estratégica para o futuro do Brasil”.

O presidente do BNB fez uma comparação: “é como se estivéssemos criado em apenas um ano um novo estado do Sergipe em empregos com carteira assinada”. O dirigente também associou o desempenho do Nordeste à atuação do governo federal sob o comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou que a integração de políticas públicas contribuiu para o crescimento sustentável do país nos últimos três anos.

Entre os programas citados, Câmara destacou o novo PAC Brasil, com 42% dos investimentos destinados ao Nordeste. Ele também mencionou a Nova Indústria Brasil, o Plano Safra, o Acredita no Primeiro Passo e o Desenrola como iniciativas que fortalecem a base econômica regional.

Energia limpa coloca Nordeste em posição estratégica

A transição energética também ocupou espaço central na fala do presidente do BNB. Câmara afirmou que o Nordeste mudou de posição em pouco mais de uma década e passou a desempenhar papel decisivo na geração elétrica do Brasil.

“Em pouco mais de uma década, o Nordeste deixou de ser deficitário e passou a ser uma região exportadora de energia. Temos cerca de 24% de toda a geração elétrica do país está vindo de energia limpa vinda do Nordeste”, disse.

Crédito e geração de empregos

O presidente do BNB afirmou que apontou a capacidade de execução do banco e a relevância da instituição para estruturar soluções voltadas ao desenvolvimento regional.

“Esses dados não são triviais, eles representam a nossa capacidade de execução, de estruturação de soluções. O Nordeste tem avançado com consistência, protagonizando a próxima etapa do crescimento do Brasil e ocupando o papel central nos desafios do século 21, focados na economia do conhecimento, sustentabilidade e, principalmente, integração”, acrescentou.

“Temos uma crença muito grande no acordo do Mercosul com a União Europeia, o NE também vai ter uma grande vantagem competitiva a partir desse instrumento”, observou Câmara.

Nordeste em Pauta reúne lideranças em Brasília

A terceira edição do Nordeste em Pauta teve como tema “Resultados e perspectivas da região que mais cresce no país”. O encontro reuniu representantes de instituições com atuação direta em investimentos, infraestrutura, inovação e desenvolvimento econômico.

A jornalista Marília Ribeiro mediou o debate. Além de Paulo Câmara, participaram Maria Fernanda Coelho, diretora do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE); Francisco Ferreira Alexandre, superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene); João Paulo Rodrigues, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Neoenergia; e José Aldemir Freire, diretor de Planejamento do Banco do Nordeste.