Paulo Câmara reassume cargo de presidente do Banco do Nordeste

247 - O Conselho de Administração do Banco do Nordeste (BNB) referendou, nesta quinta-feira (5), a indicação do economista Paulo Câmara para a presidência da instituição. Câmara retoma o cargo que ocupou entre março de 2023 e outubro de 2025, sucedendo Wanger de Alencar, que acumulava a função com a diretoria Financeira e de Crédito.

Em declaração, Paulo Câmara afirmou: "Agradeço ao presidente Lula por mais uma vez nos confiar a missão de contribuir com o desenvolvimento do Nordeste. O BNB tem um papel estratégico para ampliar oportunidades, fortalecer o ambiente produtivo e apoiar quem empreende em toda a sua área de atuação. Nosso objetivo é continuar expandindo o crédito com qualidade, aprofundando a inclusão financeira e contribuindo para um crescimento econômico cada vez mais sustentável." Ele também agradeceu a Wanger de Alencar e à equipe do BNB pelo trabalho desempenhado nos últimos meses: "O trabalho continua", destacou.

Durante sua primeira gestão, o economista conduziu a expansão das contratações de crédito, melhorou indicadores financeiros e intensificou a aproximação com os setores produtivos da região. O período também registrou aumento de 51% para 62% nos financiamentos destinados a micro e pequenos empreendedores, fortalecendo estratégias de inclusão produtiva e desenvolvimento regional.

Paulo Câmara é graduado em Ciências Econômicas, com pós-graduação em Contabilidade e Controladoria Governamental e mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, todos pela Universidade Federal de Pernambuco. Atuou como auditor do Tribunal de Contas de Pernambuco e exerceu função administrativa no Banco do Brasil entre 1993 e 1994. No Governo de Pernambuco, foi secretário de Administração (2007–2010), secretário de Turismo (2010), secretário da Fazenda (2011–2014) e governador entre 2015 e 2022.

Confira a nova composição da Diretoria Executiva do BNB

-Paulo Henrique Saraiva Câmara – Presidente

-Wanger Antônio de Alencar Rocha – Diretor Financeiro e de Crédito

-Raimundo Vandir Farias Júnior – Diretor de Negócios

-Ana Teresa Barbosa de Carvalho – Diretora de Administração



-Leonardo Victor Dantas da Cruz – Diretor de Controle e Risco



-José Aldemir Freire – Diretor de Planejamento



-Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior – Diretor de Ativos de Terceiros