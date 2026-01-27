BNDES aprova R$ 233 milhões para data center em Fortaleza

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de aproximadamente R$ 233,46 milhões para a Tec.to Data Centers, empresa do grupo V.tal, com foco na ampliação do data center Mega Lobster, localizado em Fortaleza (CE). O projeto prevê a expansão gradual da capacidade instalada de tecnologia da informação, que deverá atingir 20 megawatts (MW) até dezembro de 2029, consolidando o empreendimento como o maior do tipo na região Nordeste.

A operação será realizada com recursos do programa BNDES Fust e da linha Investimentos em Data Centers do BNDES Finem. O valor aprovado corresponde a cerca de 40% do investimento total estimado e representa o primeiro financiamento, no Brasil, de um data center com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust).

O Mega Lobster está em operação desde outubro do ano passado, com capacidade inicial de 3 MW. A ampliação será executada em etapas, acompanhando o crescimento da demanda dos clientes. Fortaleza foi escolhida para sediar o empreendimento devido à sua posição estratégica no ecossistema digital, impulsionada pela elevada concentração de cabos submarinos internacionais que conectam o Brasil à América do Norte, Europa e África. Atualmente, a capital cearense abriga três data centers operados pela Tec.to.

Ao comentar a iniciativa, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou: “O BNDES tem um papel central na liberação de recursos do Fust para a expansão de data centers no Brasil, conforme as políticas de infraestrutura digital do governo do presidente Lula”. Segundo ele, “além de contribuir para a universalização dos serviços de conectividade, levando a internet de alta velocidade a escolas, comunidades e áreas rurais, projetos como este ajudam a impulsionar a transformação digital e a competitividade da indústria brasileira”.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou os impactos econômicos do investimento. “Investimentos como esse ampliam a capacidade de processamento e armazenamento de dados no país, fortalecem a economia digital, geram empregos qualificados e reforçam o papel do Brasil como um dos principais polos de infraestrutura digital da América Latina”, declarou. Ele acrescentou que o ministério “acompanha e apoia iniciativas que estruturam o ambiente necessário para que o nosso país seja cada vez mais competitivo no cenário global de data centers”.

Para a Tec.to Data Centers, o financiamento permite viabilizar o projeto com foco de longo prazo. “O financiamento do BNDES é um importante instrumento para viabilizar projetos de infraestrutura digital com visão de longo prazo e altos padrões de eficiência. No caso do Mega Lobster, ele apoia a expansão faseada da nossa capacidade, de forma sustentável”, afirmou o CEO da empresa, José Miguel Vilela. “A Tec.to já possui uma presença consolidada em Fortaleza, que hoje se destaca como um dos principais polos digitais do Brasil e da América Latina”, completou.

A estimativa é que as obras de expansão gerem cerca de 400 postos de trabalho diretos e indiretos. Após a conclusão de todas as etapas previstas, o data center deverá empregar aproximadamente 30 profissionais, direta e indiretamente.

Criado em 2000, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) tem como objetivo estimular a expansão, o uso e a melhoria da qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações, reduzir desigualdades regionais e incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias de conectividade. Desde agosto de 2023, o BNDES aprovou R$ 2,8 bilhões em recursos do fundo para projetos de 479 provedores de serviços em 1.223 municípios brasileiros, distribuídos por todas as regiões do país, com predominância de micro, pequenas e médias empresas.