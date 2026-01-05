Nvidia apresenta IA aberta para carros autônomos e chip Rubin

247 - A Nvidia anunciou nesta segunda-feira (5) o lançamento de um novo modelo de inteligência artificial de código aberto voltado a veículos autônomos, além da apresentação de um processador de data center de próxima geração. As informações foram divulgadas pelo CEO da empresa, Jensen Huang, durante um evento realizado em Las Vegas, com foco na ampliação do uso de IA no setor automotivo e na computação de alto desempenho.

O novo modelo de inteligência artificial para carros autônomos foi batizado de Alpamayo 1. Durante a apresentação, Huang afirmou que se trata da “primeira IA de veículo autônomo do mundo que pensa e raciocina”, ressaltando que a tecnologia foi desenvolvida para permitir decisões mais complexas e adaptativas no trânsito real.

O executivo também informou que o primeiro veículo totalmente autônomo desenvolvido pela Nvidia em parceria com a Mercedes-Benz deve começar a circular nas estradas dos Estados Unidos no primeiro trimestre. A expansão para outros mercados já está planejada: na Europa, o lançamento está previsto para o segundo trimestre, enquanto na Ásia, os veículos devem chegar a partir do terceiro e quarto trimestres de 2026.

Além das novidades no segmento automotivo, a Nvidia anunciou o Rubin, seu novo processador de inteligência artificial para data centers. O chip sucede a atual geração Blackwell e, segundo a empresa, apresenta ganhos expressivos de eficiência e desempenho tanto para treinamento quanto para inferência de modelos avançados de IA.

Em comunicado enviado pela companhia, um representante da Nvidia destacou que “a plataforma Rubin oferece até 10 vezes de redução no custo de token de inferência e quatro vezes de redução no número de GPUs para treinar modelos MoE, em comparação com a plataforma Nvidia Blackwell”. O novo processador também permite o treinamento de modelos de mistura de especialistas com apenas um quarto do número de GPUs exigido anteriormente.

As iniciativas reforçam a estratégia da Nvidia de consolidar sua posição como uma das principais fornecedoras globais de tecnologia para inteligência artificial, tanto no desenvolvimento de veículos autônomos quanto na infraestrutura de alto desempenho utilizada por empresas e centros de pesquisa.