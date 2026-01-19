Brasil desponta como destino global de data centers

247 - O mercado global de data centers vive um ciclo de forte expansão, impulsionado pelo avanço da inteligência artificial, da computação em nuvem e pela crescente demanda por serviços digitais. Nesse contexto, o Brasil surge como um dos principais destinos desses investimentos, que devem alcançar cerca de US$ 3 trilhões nos próximos cinco anos. As informações, segundo a Agência Gov, constam de um relatório da agência de classificação de risco Moody’s, que aponta o país como protagonista na América Latina e entre os principais polos globais de infraestrutura digital.

Brasil lidera mercado de data centers na América Latina

Atualmente, o Brasil ocupa a 12ª posição no ranking mundial de data centers e lidera o mercado latino-americano, concentrando aproximadamente metade das operações da região. O país conta hoje com cerca de 200 empreendimentos do setor e projeta receber entre R$ 60 bilhões e R$ 100 bilhões em investimentos nos próximos quatro anos.

Energia renovável e posição estratégica fortalecem o país

Entre os fatores que explicam esse protagonismo estão a ampla oferta de energia renovável, a disponibilidade de recursos hídricos e a posição estratégica no tráfego internacional de dados, reforçada pela rede de cabos submarinos que conecta o país a outros continentes.

“O Brasil é um país muito atrativo para a infraestrutura de data centers. Além de contar com abundância de água e energia, temos uma posição estratégica no tráfego internacional de dados, impulsionada pela rede de cabos submarinos que conecta continentes”, afirmou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Governo prepara política nacional para o setor

Para consolidar o país como referência mundial em data centers, o Ministério das Comunicações trabalha na elaboração da Política Nacional de Data Centers, vinculada à Nova Indústria Brasil. A proposta tem foco em segurança jurídica, eficiência energética, formação de mão de obra qualificada e integração com cadeias industriais.

Segundo o ministério, a iniciativa é estratégica para a transformação digital do país e busca garantir infraestrutura moderna, sustentável e segura para a expansão do setor. “Nós, do governo do Brasil, buscamos cada vez mais fortalecer e preparar esse ambiente para a chegada desses grandes investimentos previstos. Defendemos que o Brasil seja o grande ramo de integração de soluções digitais e de serviços de data centers”, declarou Frederico de Siqueira Filho.

Incentivos fiscais ampliam atração de investimentos

Como parte desse esforço, o governo federal criou o Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center no Brasil, o Redata. O programa prevê R$ 5,2 bilhões no orçamento de 2026 para estimular novos empreendimentos, com prioridade para regiões menos atendidas, ampliando o alcance da infraestrutura digital no território nacional.