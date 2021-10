Flávio Dino: "a solução para Petrobras é a desprivatização"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PT), usou a sua conta no Twitter para dizer que “a solução para Petrobras não é privatização. É exatamente o contrário: desprivatização”.

A solução para Petrobras não é privatização. É exatamente o contrário: desprivatização. Ou seja, ela não pode servir a interesses privados massacrando a população. “O Petróleo é Nosso” ! — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) October 26, 2021

O posicionamento de Dino é uma resposta à política de preços praticada pela Petrobras e à fala do ministro da Economia, Paulo Guedes , que defendeu, mais uma vez, a privatização da estatal para usar os recursos em investimentos, educação e tecnologia “antes que a Petrobrás passe a valer nada”.

PUBLICIDADE

Na segunda-feira (25) Guedes sugeriu a possibilidade de privatização da Petrobras, em entrevista à imprensa.

"O presidente Bolsonaro falou que estudaria o que ia fazer com a Petrobras. Afinal de contas, se estamos com crise hídrica e tivemos escândalo de corrupção, são 30 a 40 anos de monopólio no setor elétrico e no setor de petróleo. E, se daqui a 10 ou 20 anos, o mundo inteiro migra para hidrogênio e energia nuclear, abandonando o combustível fóssil. A Petrobras vai valer zero daqui a 30 anos. E deixamos o petróleo lá embaixo com uma placa de monopólio estatal em cima", ironizou.

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira també, a petrolífera anunciou novo aumento no preço dos combustíveis. Somente neste ano, já aconteceram 12 aumentos na gasolina, 13 no diesel e 8 no GLP diretamente nas refinarias. A disparada no preço dos combustíveis é um dos fatores que mais pesam na inflação, que já passou de 10,2% nos últimos 12 meses.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE