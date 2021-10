'Petrobrás vai valer zero daqui a 30 anos', diz Guedes, em defesa da privatização da estatal

O ministro da Economia reforçou a intenção do governo em privatizar a Petrobrás, em mais uma medida de violação da soberania nacional edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil precisa "tirar o petróleo" do subsolo rapidamente para usar os recursos em investimentos, educação e tecnologia antes que a Petrobrás passe a valer nada.

"A Petrobrás vai valer zero daqui a 30 anos. E o que nós fizemos? Deixamos o petróleo lá em baixo com um monopólio, uma placa de monopólio estatal em cima. O objetivo é tirar esse petróleo o mais rápido possível e transformar em educação, investimento, treinamento, tecnologia", disse o titular da pasta durante evento de lançamento do Plano de Crescimento Verde nessa segunda-feira (25).

O governo estuda projeto de lei que permite à União vender ações ordinárias e preferenciais da Petrobrás, abrindo mão de ser a acionista majoritária da companhia.

