Fome: menino de 7 anos pede carne em cartinha a Papai Noel

247 - Hector, de apenas sete aninhos, fez um pedido a Papai Noel de cortar o coração. Ao invés de brinquedo, celular ou até roupa, a criança pediu que Papai Noel lhe desse carne de presente para ele comer com a família. “Papai Noel, meu sonho é ganhar uma carne para passar com a minha família, tenho 7 anos, muito obrigado Papai Noel”, escreveu o menino em uma carta.

De acordo com reportagem publicada pelo jornal Correio Braziliense, Hector decidiu fazer o apelo após passar meses de grande privação do alimento em casa, onde mora com a mãe, Patrícia Fros de Braz, de 35 anos, e o padrasto, Leandro Alves de Medeiros, e mais três irmãos. Eles moram em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul.

Desde o início da pandemia a família vem sofrendo privações. Em casa trabalham apenas o padrasto - que faz bicos - e a irmã mais velha, de 19 anos, que cuida de uma idosa. A mãe de Hector não pode trabalhar por problemas de saúde.

“A gente compra (carne), mas agora é miúdos, ossos, essas coisas mais baratas”, contou a mãe em entrevista. Ela também afirma que nunca passaram necessidade. “Foi no último ano que a situação apertou mesmo”, disse.

A mãe da criança conta que como Hector gosta muito de churrasco, perguntou a ela se eles poderiam fazer a festa no Natal.

“Eu disse ‘filho não sei, pois as coisas estão muito difíceis. A carne aqui está muito cara mesmo’. Aí ele me disse: ‘já sei vou fazer uma carta para o Papai Noel e ele vai nos ajudar’. Ele é muito lindo. Com 7 anos e um coração enorme”, revelou a mãe.

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), a fome na América Latina e no Caribe atingiu a maior taxa desde 2000 , já que no período 2019-2020 registrou um aumento de mais de 30 por cento, o que significa que mais 13,8 milhões de pessoas passam fome na região.

