'Forças Armadas não são crianças para serem orientadas', diz Mourão sobre crítica de Barroso

O ministro do STF disse que as Forças Armadas estão "sendo orientadas para atacar o processo [eleitoral] e tentar desacreditá-lo"

Por Mariana Costa, Metrópoles - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), disse que a fala do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), neste domingo (24/4), foi “indevida”. Segundo Mourão, as Forças Armadas “não são crianças para serem orientadas”. A declaração foi dada em entrevista à Gaúcha Zero Hora.

Durante palestra no Brazil Summit Europe, seminário promovido pela Universidade Hertie School, da Alemanha, Barroso afirmou que “as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar o processo [eleitoral] e tentar desacreditá-lo.”

“A fala do ministro Barroso foi indevida, pois as Forças Armadas não são uma criança para serem orientadas. Em todo esse processo, elas têm se mantido à parte, sem manifestações de seus comandantes ou de seus integrantes”, disse Mourão sobre a fala do magistrado.

