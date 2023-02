Freixo propõe que turismo substitua peso econômico do garimpo ilegal no Norte

Presidente da Embratur defende o turismo como alternativa para a economia de estados afetados pela campanha anti-garimpo ilegal do governo Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, propôs, em entrevista à Folha de S. Paulo, que o turismo substitua o peso econômico do garimpo ilegal, atividade altamente poluente que está ligada à degradação do meio ambiente em terras indígenas e à crise humanitária dos indígenas ianomâmi.

"Onde tem garimpo ilegal, você tem que tirar ele de lá. Qual atividade econômica vai substituí-lo? Porque se não tiver nenhuma, como fica a cidade, o mercado e a geração de emprego? O turismo pode hoje substituir as ilegalidades da economia que hoje ameaçam o meio ambiente e os povos tradicionais", disse Freixo.

"O turismo entra como modalidade de possível resposta, para gerar crescimento econômico", sublinhou.

Segundo o governo de Roraima, há 50 mil famílias que dependem do garimpo no estado e que não podem ficar desempregadas diante da campanha do governo Lula para erradicar a atividade em territórios demarcados.

O governador, Antonio Denarium, defende que os próprios indígenas devem se articular para que eles próprios explorem suas terras.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.