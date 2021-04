Frente de prefeitos fala em pressão de vereadores para comprar o "kit covid"

Nas capitais Rio Branco (AC), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Recife (PE) vereadores teriam pressionado prefeitos a ajudar na distribuição do chamado "kit covid". Associação Médica Brasileira (AMB) já alertou para a necessidade de as pessoas não usarem remédios sem comprovação científica para o tratamento contra a Covid-19 edit

247 - A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) fez um levantamento apontando que gestores de quatro capitais e de cidades populosas do país têm sido pressionados por seus respectivos vereadores a adotar o chamado "kit covid". A informação foi publicada pelo portal Uol. Trata-se de um conjunto de medicamentos sem comprovação científica para o tratamento da Covid-19 e foi defendido por Jair Bolsonaro.

Em Santa Maria (RS), por exemplo, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei do vereador Tubias Calil (MDB) obrigando a distribuição dos kits de forma gratuita. Fato parecido ocorreu em Rio Branco, capital do Acre.

Em Porto Alegre (RS), vereadores aprovaram a criação de uma frente parlamentar para tratar dos "possíveis benefícios do tratamento precoce".

A Câmara Municipal de Curitiba (PR) aprovou, em março deste ano, um ofício pedindo a contratação, pela prefeitura, de um estudo técnico sobre a eficácia dos medicamentos.

Em Recife (PE), o prefeito João Campos (PSB) recebeu o "apelo" de vereadores aliados para que a população tenha acesso aos medicamentos. A prefeitura da cidade informou que não trabalha com medicamentos do chamado "kit Covid".

"A decisão é baseada no surgimento de evidências científicas sobre a ausência de benefícios do uso dos medicamentos do 'kit covid' e sobre os efeitos colaterais provocados pelas drogas", disse, por meio de nota, a Secretaria da Saúde de Recife.

Em nota, a prefeitura de Santa Maria informou, por meio da Secretaria de Saúde, "que disponibiliza os medicamentos conforme regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS) e que respeita a conduta médico-paciente". "Ou seja, a legislação promulgada não altera a sistemática já adotada pelo município e está de acordo com o que já vem sendo feito", disse.

Conselho Federal de Medicina é contra o 'kit covid'

O vice-presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Donizette Giamberardino Filho, afirmou que a entidade não endossa mais medicamento algum para tratamento da doença do novo coronavírus.

O CFM impulsionou ao longo de 2020 as recomendações para o "kit covid" ou "kit bolsonaro". A Associação Médica Brasileira (AMB) confrontou o Conselho em março e alertou que os medicamentos do chamado "kit Covid", como a hidroxicloroquina e a ivermectina, devem ser "banidos" do tratamento da Covid-19.

