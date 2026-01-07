Fundo da Marinha Mercante destina R$ 4,6 bilhões a projetos no Norte em 2025

247 - O Fundo da Marinha Mercante (FMM) definiu como prioridade para 2025 a aplicação de R$ 4,6 bilhões em projetos localizados na Região Norte do país. Os recursos serão direcionados a iniciativas nos estados do Amazonas e do Pará, envolvendo a construção e modernização de embarcações, a implantação e ampliação de terminais portuários, além de serviços de docagem e reparo, com impacto direto sobre a navegação interior e a logística regional.

A regionalização dos dados foi divulgada pelo Ministério de Portos e Aeroportos, que aponta o FMM como instrumento central da política pública voltada ao setor aquaviário. Segundo a pasta, os projetos priorizados somam 524 iniciativas e têm potencial para gerar 23.774 empregos diretos, fortalecendo a indústria naval e estimulando o desenvolvimento econômico em uma região onde o transporte fluvial é essencial para a integração territorial.

De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os investimentos fazem parte de uma estratégia estruturante do Governo Federal. “O Fundo é um instrumento central da política pública para o setor aquaviário. Ao priorizar investimentos na Região Norte, fortalecemos a navegação interior, ampliamos a capacidade logística e promovemos desenvolvimento econômico com geração de empregos e integração regional em uma área estratégica para o Brasil”, afirmou.

Pará concentra maior volume de recursos

No Pará, o Fundo da Marinha Mercante priorizou R$ 3,7 bilhões destinados a 430 projetos, com estimativa de criação de 20.613 empregos diretos. As iniciativas abrangem desde a construção e modernização de embarcações até a implantação e ampliação de terminais portuários, além de atividades de docagem e reparo. Entre as empresas contempladas estão Kanoé Brasil Hidrovias Ltda, Mobile Port Logística e Navegação Ltda, Navegações Unidas Tapajós S.A., Plataforma Logística do Amapá SPE Ltda, LHG Logística Ltda, Wilson Sons Serviços Marítimos Ltda e Navegação Guarita S.A.

Amazonas aposta na navegação fluvial

No Amazonas, os recursos priorizados alcançam R$ 858,9 milhões, distribuídos em 94 projetos, com previsão de 3.161 empregos diretos. As ações estão concentradas principalmente na construção de embarcações voltadas à navegação interior e no fortalecimento do apoio portuário. Entre as empresas beneficiadas estão Edlopes Transportes Ltda, LHG Logística Ltda, CT Log Transportes Ltda, Navegação Cunha Ltda, Companhia de Navegação da Amazônia (CNA) e Corrêa & Santos Ltda.

Com a divulgação regionalizada dos dados do FMM, o Ministério de Portos e Aeroportos destaca a importância da transparência na política pública e evidencia o impacto dos investimentos sobre a ampliação da infraestrutura aquaviária, a geração de empregos e o desenvolvimento sustentável da Região Norte.