Gabeira não tem direito de dizer que se enganou com Bolsonaro, diz Tereza Cruvinel

"Milhares de arrependidos podem dizer que se enganaram com Bolsonaro. Não Fernando Gabeira, jornalista e deputado, militante da resistência armada contra a ditadura que Bolsonaro sempre defendeu. Conte outra, Gabeira”, escreveu a jornalista Tereza Cruvinel nas redes sociais edit

247 - A jornalista Tereza Cruvinel usou as redes sociais para criticar a declaração do ex-deputado Fernando Gabeira, que afirmou, em um artigo publicado nesta segunda-feira (21) no jornal O Globo, ter “subestimado o perigo que Bolsonaro representava em 2018”. “Conte outra, Gabeira”, escreveu Tereza.

Na postagem, ela avalia que “milhares de arrependidos podem dizer que se enganaram com Bolsonaro. Não Fernando Gabeira, jornalista e deputado, militante da resistência armada contra a ditadura que Bolsonaro sempre defendeu. Conte outra, Gabeira, e examinaremos seu caso”.

Confira a postagem de Tereza Cruvinel sobre o assunto.

Milhares de arrependidos podem dizer que se enganaram com Bolsonaro. Não Fernando Gabeira, jornalista e deputado, militante da resistência armada contra a ditadura que Bolsonaro sempre defendeu. Conte outra, Gabeira, e examinaremos seu caso. — Tereza Cruvinel (@TerezaCruvinel) December 22, 2020

O conhecimento liberta. Saiba mais