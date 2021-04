Gabigol aceita pagar R$ 110 mil para se livrar de processo após ser flagrado em cassino ilegal em SP

Durante a reunião virtual, que durou menos de 10 minutos, o jogador do Flamengo não comentou o processo e se limitou a aceitar os termos do acordo proposto edit

247 - O jogador do Flamengo Gabriel Barbosa Almeida, conhecido como Gabigol, aceitou pagar multa de 100 salários mínimos, cerca de R$ 110 mil reais, para não ser processado pelo Ministério Público por crime contra a saúde pública, por ter sido flagrado em um cassino clandestino na Zona Sul da capital paulista.

Segundo o G1, o dinheiro será destinado ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Pela lei, o crime de infração à medida sanitária preventiva tem pena prevista de um mês a um ano de detenção, além de multa, no caso de condenação.

Durante a reunião virtual, que durou menos de 10 minutos, Gabriel não comentou o processo e se limitou a aceitar os termos do acordo proposto.

Além do atleta, o funkeiro MC Gui e o diretor artístico Rafael Vanucci, filho da cantora Vanusa, também foram detidos no mês passado pela Polícia Civil dentro da casa de jogos ilegais que funcionava em um prédio da Rua Alvorada, no Itaim Bibi.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.