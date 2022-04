Gabriel Monteiro mandou pílula do dia seguinte a menor, diz assessor

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Ex- assessor de Gabriel Monteiro disse em depoimento à Polícia Civil do Rio que já levou pílula do dia seguinte para adolescente de 15 anos filmada fazendo sexo com o vereador.

O comprimido foi deixado na caixinha de correio da casa da menor, disse Fábio Neder aos agentes, segundo o G1. O ex-assessor, no entanto, não disse quando a entrega foi feita.

Já Robson Coutinho, funcionário que continua nomeado no gabinete do vereador, disse à polícia que Gabriel contava pra todo mundo que a garota tinha 15 anos e que ele a chamava de “minha novinha”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE