"Garantir a democracia exige o julgamento e punição dos chefes do golpe", diz Gleisi Hoffmann

247 - A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), publicou na manhã desta segunda-feira (8), em seu perfil na rede social X, um reconhecimento à resistência do presidente Lula (PT) diante da tentativa de golpe realizada por bolsonaristas há um ano, em 8 de janeiro de 2023.

Em ressonância com a deflagração da nova fase da Operação Lesa Pátria e a continuação das investigações sobre os possíveis financiadores dos atos golpistas , Gleisi comentou a necessidade de ser mantido o alerta para novas manifestações fascistas, em prol de Jair Bolsonaro (PL), que possam surgir ameaçando a democracia do país.

“Garantir a democracia, hoje, exige o julgamento e punição dos chefes do golpe, civis e militares. Sem anistia! E sem delongas, pois quanto mais tempo ficarem impunes, maior a ameaça que representam. Hoje é dia de reafirmar: Democracia para sempre!”, concluiu em sua postagem.

A resistência que o presidente Lula liderou, frente à tentativa de golpe de 8 de janeiro de 23, foi uma grande vitória da democracia no Brasil. Um ano depois, devemos seguir alertas contra os golpistas e fascistas, que continuam mobilizados em torno de Bolsonaro, em permanente…

