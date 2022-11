Garoto impedido por bolsonaristas de ir a hospital consegue fazer cirurgia

Apoie o 247

247 - O menino que tinha sido barrado em um bloqueio bolsonarista na BR-163, em Sorriso, a 420 km de Mato Grosso, conseguiu fazer a cirurgia na tarde desta quarta-feira (23), em Cuiabá, informa o G1.

Gabriel, de 9 anos, estava em um ônibus com outros 24 pacientes da Secretaria de Saúde. O menino e o pai, Eder Rodrigues Boa Sorte, foram impedidos quando estavam a caminho de Cuiabá para a realização de uma cirurgia oftalmológica para que a criança não perdesse o globo ocular devido a um acidente sofrido na escola.

Eder conta que foi ameaçado com facão. “Que fique cego”, disse um dos bolsonaristas que bloqueavam a BR-163, em um ato golpista contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito de outubro.

“Fui por várias vezes ameaçado por um deles com um facão. Balançava e me mostrava, dizendo que eu não passaria. Dizia que não se importava se o meu filho ficaria cego ou que os demais morressem, porque não éramos melhores do que eles”, disse Eder, de acordo com o Metrópoles. O garoto, que espera há mais de três meses pelo procedimento, avaliado em R$ 15 mil, obteve o direito de realizar a cirurgia após uma decisão judicial.

