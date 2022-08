General Villas Bôas, que pressionou STF por prisão de Lula, publica texto com defesa da legalidade

Novo posicionamento indica mudança de postura do general, que também atuou no golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff edit

247 - Em meio ao crescente golpismo de Jair Bolsonaro (PL), que constantemente ataca o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas, o general Villas Bôas, ex-assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do atual governo, publicou um texto em suas redes sociais defendendo que as Forças Armadas atuem dentro da legalidade - dando a entender que é contra um eventual apoio do Exército em caso de tentativa de golpe de Estado por parte do atual chefe do Executivo.

Na publicação, o ex-comandante do Exército Brasileiro mencionou o discurso do atual comandante, o general Freire Gomes, no Dia do Soldado, comemorado nesta quinta-feira (25). De acordo com Villas Bôas, Gomes forneceu uma "didática fonte" para aqueles que atribuem ao Exército "possíveis intenções de agir fora dos princípios da legalidade, legitimidade e estabilidade."

Em seu discurso, o atual comandante do Exército citou Duque de Caxias, conhecido como 'Pacificador', e afirmou que "notícias infundadas tentam manchar a honra" da instituição: “Soldado Brasileiro! Se, em algum momento, verdades transfiguradas, notícias infundadas e tendenciosas ou narrativas manipuladas tentarem manchar nossa honra, na vã esperança de desacreditar a grandeza de nossa nobre missão, lembrem-se de que a calúnia jamais maculou a glória de Caxias. O bravo Guerreiro demonstrou que seu coração de Pacificador era ainda maior que a formidável têmpera de sua espada invencível.”

O novo posicionamento indica mudança de postura de Villas Bôas. Em abril de 2018, ele discutiu a ideia de admoestar o Supremo Tribunal Federal, que iria julgar um pedido para evitar a prisão do ex-presidente Lula. À época, ele tuitou: “Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do País e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais?”.

Ainda em 2019, Jair Bolsonaro, ao tratar do papel dos militares na sua eleição, afirmou que o general teve papel decisivo e "foi um dos responsáveis" diretos pela sua chegada ao poder. O chefe de governo chegou a admitir, em abril deste ano, que Villas Bôas atuou no golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff.

