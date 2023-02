Genial/Quaest: Janja é aprovada por 41% e tem avaliação próxima do governo Lula

De acordo com a pesquisa, a diferença entre as avaliações positiva e negativa da primeira-dama supera os 20 pontos percentuais edit

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (14), mostrou que a primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, é avaliada positivamente por 41% da população. A socióloga é considerada regular por 22% dos entrevistados, e 19% disseram ter impressões negativas sobre ela.

Os números ficaram parecidos com a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A gestão teve 40% de aprovação, mostraram os números.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.