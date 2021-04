Gilmar Mendes diz que foi procurado por Wajngarten sobre compra de vacinas: "Parecia muito aflito com essa crise"

Fórum - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou que foi procurado pelo ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, que estaria “muito aflito” com as dificuldades criadas pelo governo Jair Bolsonaro, em especial pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na negociação de vacinas contra a Covid-19 com a Pfizer.

“Ele esteve comigo mais de uma vez. E parecia muito aflito com essa crise. Ele achava que havia um colapso no sistema de governança do Ministério da Saúde e imaginava que eu pudesse ajudar”, afirmou Mendes ao site Poder 360.

[...]

“Quando você tem um laboratório americano com cinco escritórios de advocacia apoiando uma negociação que envolve cifras milionárias e do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, é isso que acontece. Estou me referindo à equipe que gerenciava o Ministério da Saúde nesse período”, disse o ex-chefe da Secom.

