Glauber Braga cobra que Malafaia e Roberto Jefferson sejam responsabilizados por incitarem violência e tortura

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) usou as redes sociais para cobrar a responsabilização do pastor Silas Malafaia e do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, em função do compartilhamento de um vídeo com incitação a tortura e violência por meio do extremismo religioso.

“A provocação de malafaia e roberto jefferson é premeditada. Querem testar limites. Que sejam responsabilizados, assim como daniel silveira. Dessa forma teremos a certeza de que esses dois representantes de satanás não estarão entrando em nenhuma igreja”, escreveu o parlamentar no Twitter.

No vídeo compartilhado por Malafaia, Roberto Jefferson incita a violência e ensina a utilizar armas e instrumentos de tortura contra os “que querem fechar as igrejas” para conter o avanço da Covid-19. Segundo Jefferson, o “Satanás quer fechar as igrejas para impor o comunismo no Brasil”.

Confira a postagem de Glauber Braga sobre o assunto.

