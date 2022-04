Gleisi condena aumento de 19% no gás de cozinha e alerta para reajustes em cadeia: 'não é possível'

Apoie o 247

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, criticou o novo reajuste, de 19% para as distribuidoras, no preço do gás de cozinha, anunciado nesta sexta-feira (29) pela Petrobrás.

Pelo Twitter, Gleisi alertou para os reajustes em cadeia. "Não é possível. Petrobrás vai aumentar gás natural para as distribuidoras em média 19% a partir de domingo. Ele é usado nas residências que têm gás encanado, carros e insumo importante para várias indústrias. Ou seja, vem aí alta de preços em cadeia", afirmou a presidenta do PT.

NÃO É POSSÍVEL! Petrobras vai aumentar gás natural para as distribuidoras em média 19% a partir de domingo. Ele é usado nas residências que têm gás encanado, carros e insumo importante para várias indústrias. Ou seja, vem aí alta de preços em cadeia.





Antes do anúncio do reajuste, o botijão de gás de 13 quilos foi vendido em média a R$ 113,24 na última semana - o equivalente a 9,3% do salário mínimo, que está em R$ 1.212. Os dados são da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

O Observatório Social da Petrobrás (OSP) apontou que, na média mensal, o preço do botijão chegou a R$ 113,48, alcançando o maior valor real da série histórica, inciada em julho de 2001. O preço do botijão é mais do dobro do auxílio gás pago pelo governo federal às famílias de baixa renda. Hoje, o benefício é de R$ 51.

Lula propõe gás de cozinha como item da cesta básica

O ex-presidente Lula defendeu durante entrevista à rádio Conexão 98 FM, de Palmas (TO), que pretende incluir o gás de cozinha como item da cesta básica no Brasil. O petista se disse preocupado com os brasileiros que, sem condições de pagar pelo gás, se arriscam cozinhando com lenha. Lula também criticou a política de dolarização dos combustíveis, que faz os preços subirem.

“Não tem sentido nesse país alguém pagar R$ 122 num botijão de 13 quilos de gás e ter gente cozinhando no meio da rua em São Paulo e no Rio de Janeiro com tijolo e lenha porque não tem dinheiro para comprar o gás. Durante todo o período que governamos o Brasil, nós não aumentamos o gás na Petrobras. O gás tem que ser considerado um bem da cesta básica. É isso que nós temos que fazer", declarou Lula.

