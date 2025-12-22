Gleisi critica juros altos e atribui crescimento da dívida pública à política monetária

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais e deputada federal Gleisi Hoffmann afirmou que o principal fator por trás do aumento da dívida pública brasileira é a taxa básica de juros elevada, atualmente em 15% ao ano, e não o crescimento das despesas do governo. Segundo ela, a interpretação dominante em parte da cobertura econômica desconsidera o impacto direto da política monetária sobre o endividamento do país.

A declaração foi publicada por Gleisi Hoffmann em seu perfil na rede social X (antigo Twitter). Na mensagem, a ministra questiona a narrativa de que o avanço da dívida estaria ligado ao aumento real das despesas públicas e destaca a diferença entre a inflação e o patamar dos juros praticados no país. “Apontam um crescimento de 5% acima da inflação na despesa, mas querem ignorar que os juros estão 10% mais altos do que a inflação”, escreveu.

A maior responsável pelo aumento da dívida pública continua sendo a taxa básica de juros de 15% ao ano, e não a despesa do governo, diferentemente do que a gente lê na mídia mais uma vez neste final de ano. Apontam um crescimento de 5% acima da inflação na despesa, mas querem… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) December 22, 2025

No mesmo texto, Gleisi sustenta que os juros elevados têm efeitos amplos sobre a economia. Para ela, “esses juros estratosféricos, que encarecem o crédito e limitam o crescimento, é que fazem crescer a dívida pública”. A ministra também ressaltou que o custo do serviço da dívida pressiona diretamente o Orçamento federal.

De acordo com a parlamentar, ao absorver uma parcela significativa dos recursos públicos, o pagamento de juros compromete áreas essenciais da ação do Estado. “Ao sugar recursos do Orçamento, os juros da dívida também comprometem a prestação de serviços públicos, os programas sociais e os investimentos do governo para o desenvolvimento do país”, afirmou.