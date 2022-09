Gleisi diz que "comando de violência" por Bolsonaro levou a novo crime político. "Assassino é você", diz

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes nesta sexta-feira (9) para condenar o assassinato de Benedito Cardoso dos Santos, de 44 anos, abatido com requintes de crueldade pelo bolsonarista Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos, após uma discussão sobre política.

Gleisi relembra que, “a 1 dia de completar 2 meses do assassinato do Marcelo Arruda, do PT, por um bolsonarista, outro bolsonarista assassinou com facadas um apoiador do Lula, no Mato Grosso”.

“O comando de violência que dá Bolsonaro para extirpar Lula e os petistas leva a isso. O assassino é você Bolsonaro!”, apontou Gleisi.

A 1 dia de completar 2 meses do assassinato do Marcelo Arruda, do PT, por um bolsonarista, outro bolsonarista assassinou com facadas um apoiador do Lula, no MT. O comando de violência que dá Bolsonaro para extirpar Lula e os petistas leva a isso. O assassino é vc Bolsonaro! — Gleisi Hoffmann 1313 (@gleisi) September 9, 2022





O eleitor de Jair Bolsonaro que matou um apoiador de Lula na cidade de Confresa, interior do Mato Grosso, na madrugada desta quinta-feira (8) desferiu ao menos 15 golpes na vítima, utilizando faca e machado.

O autor do crime, Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos, atingiu inclusive o olho, pescoço e testa de Benedito Cardoso dos Santos, de 44 anos, quando este já havia caído e estava deitado no chão, sem possibilidade de se defender. Rafael foi então até um barracão pegar um machado, foi até Benedito, que ainda estava vivo, e o acertou no pescoço.

Os dois trabalhavam juntos no corte de lenha em uma propriedade e começaram a discutir sobre política na noite de quarta-feira, 7 de setembro, segundo informações da Polícia Civil reportadas em reportagem do G1 .

"O que levou ao crime foi a opinião política divergente. A vítima estava defendendo o Lula e o autor, defendendo o Bolsonaro", relatou o delegado Victor Oliveira.

Segundo a Polícia Civil, quando os dois discutiam, Benedito deu um soco no rosto de Rafael e, em seguida, pegou uma faca. O autor do crime, então, partiu para cima da vítima e tomou para si a arma branca.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento e confessou o crime. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado, por motivo fútil e motivo cruel e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.

