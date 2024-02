Gleisi ironiza multa de R$ 30 mil imposta pelo TSE a Zambelli: 'pistoleira, mentirosa e golpista'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), usou sua conta no X, antigo Twitter, para comentar a multa de R$ 30 mil imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) por usar as redes sociais para espalhar notícias falsas sobre o sistema eleitoral nas eleições de 2022.

“Pistoleira Carla Zambelli, que tentou aparecer com um ridículo pedido de impeachment, toda hora tem que pagar uma multa por espalhar fake news. Hoje acordou com a notícia de que vai ter que arcar R$ 30 mil por mentir sobre Lula nas eleições e por agir contra o processo democrático brasileiro, quando divulgou informação falsa de que haveria fraude no títulos de eleitores para favorecer Lula. Mentirosa e golpista, deve ser ruim pra ela viver num país sério que estamos construindo”, postou Gleisi.

continua após o anúncio

As publicações que resultaram na multa imposta à bolsonarista de Zambelli nas redes sociais eram enganosas e afirmavam que o QR Code contido na versão digital do Título Eleitoral automaticamente contabilizaria votos em benefício do então candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pistoleira Carla Zambelli, que tentou aparecer com um ridículo pedido de impeachment, toda hora tem que pagar uma multa por espalhar fake news. Hoje acordou com a notícia de que vai ter que arcar R$ 30 mil por mentir sobre Lula nas eleições e por agir contra o processo… continua após o anúncio February 21, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: