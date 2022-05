Gleisi nega participação de Pérsio Arida na formulação de propostas econômicas de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) negou pelo Twitter nesta terça-feira (24) que o economista Pérsio Arida faça parte da equipe que formula as propostas econômicas da campanha eleitoral do ex-presidente Lula (PT).

"Impressionante como distorcem os fatos", reclamou a dirigente partidária. "Nunca falei que Pérsio Arida estava ajudando com propostas para Lula. Fui perguntada se tinha tido contato, apenas confirmei que ele teve uma conversa com [Aloizio] Mercadante, fato conhecido. 'Afe', que ansiedade da mídia e do mercado".

Gleisi também mencionou André Lara Resende, que assim como Arida foi um dos idealizadores do Plano Real. Ela negou que tenha havido conversas com o economista, mas o elogiou. "Me confundi, foi com Freixo que falamos sobre ele. Mas aproveito para dizer que tenho gostado muito das posições que ele vem apresentando".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (23), Gleisi havia dito que "temos vários economistas participando [da elaboração do plano]. O próprio Aloizio Mercadante tem conversando com ele [Pérsio Arida] e com o André Lara Resende e outros nomes. Acho que até o Mercadante teve uma reunião com o Pérsio, se não me engano. (...) Nossa ideia é trazer todos os nomes que estão pensando mais ou menos como estamos pensando sobre a retomada do desenvolvimento econômico do Brasil".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE