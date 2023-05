Gleisi: “parte do agronegócio está mostrando prepotência e radicalismo, partidarizando o setor”

Presidente nacional do PT criticou o setor, que questionou a participação do MST no Conselhão edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes para criticar a postura do agronegócio, que além de militar em defesa de Jair Bolsonaro, agora rechaça a participação do MST no chamado “conselhão”.

“Que história é essa de questionar a participação do MST no Conselhão? É o maior movimento social organizado no Brasil e quem sabe no mundo. Representa boa parte da agricultura familiar e camponesa! Coloca comida no prato do povo. Parte do agronegócio brasileiro está mostrando prepotência e radicalismo, partidarizando o setor. Isso é ruim para o Brasil e para o próprio setor”, diz ela.

O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), também conhecido como “Conselhão”, foi criado há 15 anos como uma instância de assessoramento direto ao presidente da República. Seu principal objetivo é o de aproximar a sociedade brasileira do processo de formulação de políticas públicas.

