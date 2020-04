Helder Barbalho é o segundo governador a testar positivo para coronavírus

"Quero informar a população paraense e a todos que estou com coronavírus", disse o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), em vídeo publicado nas redes sociais edit

247 - Além do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), informou que testou positivo para o novo coronavírus.

"Quero informar a população paraense e a todos que estou com coronavírus. Mas quero ao mesmo tempo tranquilizar, estou super bem, estou assintomático, tenho trabalhado desde sexta-feira de casa. A Daniela [Lima Barbalho, sua mulher] e as crianças estão bem", disse o governador em vídeo publicado nas redes sociais.

Ele mostrou o resultado do exame e disse que está bem. Barbalho ainda pediu para que todos fiquem em casa e respeitem o isolamento.

"Como vocês sabem, parte da minha equipe deu positivo para coronavírus. No último sábado eu fiz o exame e deu inconclusivo. Depois fizemos uma contraprova e deu negativo. Mas recomendaram que eu fizesse um novo teste nesta terça-feira, e deu positivo", disse.

Barbalho reforçou o apelo para a população paraense ficar em casa e disse que o vírus não escolhe "idade nem classe social".

"E quero aproveitar para pedir para você: fique em casa. Esse vírus é extremamente contagioso. Ele não escolhe idade, classe social. Todo mundo está exposto e pode pegá-lo. Por isso faço o apelo, fique em casa e vamos juntos vencer o coronavírus. Quem ama cuida e quem cuida fique em casa", completou o governador.

Mantendo a transparência com vocês, venho informar que meu exame deu positivo para covid-19. pic.twitter.com/kunHZ5WII7 — Helder Barbalho (@helderbarbalho) April 14, 2020

