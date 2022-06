No governo Bolsonaro, Brasil atinge patamar histórico em níveis de miséria

Apoie o 247

247 - Em um contexto de aumento no desemprego, inflação, fome e desigualdade social, o governo de Jair Bolsonaro (PL) registra o mais alto patamar nos índices de miséria em comparações de desempenho desde o início da publicação da Pnad contínua, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2012.

O índice obtido para o ano de 2021 foi de 86,9 - o maior registrado até o momento. A métrica adotada levou em conta dados trimestrais de inflação (INPC), subutilização da força de trabalho, rendimento médio de ocupados e desocupados e nível de inadimplência. Os dados foram obtidos em artigo no Valor Econômico, nesta terça-feira (7).

A média para o índice de miséria levando em conta todo o período do governo Bolsonaro é de 62. Tal número é maior do que os índices de Michel Temer (MDB), que tinha 54,5, e Dilma Rousseff (PT), com 35,1.

Apesar de reconhecerem o peso da pandemia de Covid-19 no aumento da miséria desde 2020, os autores do artigo, João Saboia, Hallak Neto e François Roubaud ressaltam que “a dificuldade em reverter o movimento de alta do índice mostra a incapacidade do atual governo em melhorar o bem-estar da população após dois anos de início da pandemia”.

