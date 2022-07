"Governo Bolsonaro atrai cafajestes, canalhas e abusadores", diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, em participação no Bom Dia 247 deste sábado, 2, comentou o caso Pedro Guimarães, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal que deixou o cargo após ser alvo de diversas denúncias de assédio sexual.

Segundo o repórter investigativo, o governo Bolsonaro sabia do "currículo" de abusos cometidos por Guimarães antes mesmo de ele assumir o banco estatal.

"Já se sabia desse comportamento do Pedro Guimarães antes de ele entrar no governo Bolsonaro. Ele já teve problema no Santander", lembrou.

"No governo Bolsonaro, você ser um cafajeste, um canalha, um racista, um homofóbico ou um abusador, como é o caso dele, parece ser credencial. Esse é o currículo".

