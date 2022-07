“Se for comprovado, Pedro Guimarães é um criminoso em série”, diz Luiza Nagib Eluf

Advogada, que também trabalhou no caso João de Deus, prevê que “não são só 5 mulheres” as vítimas do ex-presidente da Caixa. “Cinco que até agora falaram o que aconteceu” edit

247 - A advogada Luiza Nagib Eluf, ex-promotora e ex-procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, afirmou que o ex-presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães, que deixou o cargo após ser alvo de diversas denúncias de assédio sexual, é um “criminoso em série” se todas as alegações contra ele forem comprovadas.

Em entrevista à TV 247, Eluf, que chefiou a Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania do Ministério da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, criticou a cultura do machismo nas empresas e disse que provavelmente mais mulheres foram vítimas de abuso na Caixa, além das cinco funcionárias do banco estatal que já denunciaram Guimarães.

“É tamanho o desrespeito pelas mulheres do Brasil, que o sujeito vai atacando em série. É algo parecido com o que acabamos de descobrir na Caixa Econômica. Não são só cinco mulheres, são cinco mulheres que até agora falaram o que aconteceu”, disse ela, em entrevista à TV 247.

“Isso é um criminoso em série, se for comprovado tudo, porque ele ainda não foi julgado e não se pode dizer se ele é ou não é. Mas se for comprovado tudo isso que está sendo ventilado, então vai ser um horror para o Brasil enfrentar isso. Vai ser muito necessário uma reflexão a respeito, porque nenhum país decente pode sobreviver bem numa sociedade como essa. Queremos que as mulheres tenham direitos humanos. As mulheres estão buscando o direito a sua dignidade, ao trabalho e à remuneração sem ter que servir de escrava sexual. No entanto, muitas passam por isso e poucas se rebelam contra isso. Está na hora de nos rebelarmos, todos os dias e todos os momentos”, defendeu.

