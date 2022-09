Governo Bolsonaro corta em 95% o dinheiro para moradias populares

A diminuição do valor está na proposta do orçamento de 2023 enviado pelo Ministério da Economia ao Congresso edit

247 - O dinheiro para investimentos em moradias populares no próximo ano será de R$ 34,1 milhões para o programa Casa Verde e Amarela, valor 95% menor do que os R$ 665,1 milhões previstos para a política habitacional em 2022 no Brasil. Os mais de 34 milhões foram colocados na proposta do Orçamento de 2023 enviada pelo Ministério da Economia ao Congresso Nacional no fim de agosto, segundo informações publicadas nesta quinta-feira (15) pelo portal G1.

A Fundação João Pinheiro (FJP) informou que o déficit de moradias estava em 5.876.699 em 2019 no País. A FJP é uma instituição de pesquisa e ensino em Belo Horizonte (MG) e foi criada em 1969.

O Ministério da Economia admitiu que "os recursos previstos ficaram aquém da necessidade e da vontade do Governo Federal". A pasta disse apenas que a definição do valor final caberá ao Congresso Nacional, durante a votação do orçamento.

A administração de Jair Bolsonaro (PL) também propôs R$ 1,096 bilhão a menos no programa "Educação básica de qualidade", de acordo com proposta para o orçamento de 2023, em comparação com o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) deste ano.

Na área da saúde, o dinheiro investido pelo governo federal para a garantia de medicamentos gratuitos pelo programa Farmácia Popular diminuirá 60% no próximo ano. Em consequência, menos pessoas terão acesso a 13 tipos diferentes de princípios ativos de remédios usados no tratamento da diabetes, hipertensão e asma.

