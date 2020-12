Governo Bolsonaro decide comprar CoronaVac e Butantan espera carta de intenção

Segundo assessor especial do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a CoronaVac será incluída no Programa Nacional de Imunização edit

247 - O governo Jair Bolsonaro decidiu comprar, em caráter irrevogável e irretratável, doses da vacina CoronaVac, imunizante contra a Covid-19 desenvolvido pela laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, localizado em São Paulo. Segundo Gerson Camarotti, do G1, o Butantan aguarda ainda uma carta de intenção do Ministério da Saúde.

Em encontro entre Eduardo Cascavel, assessor especial do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o diretor do Butantan, Dimas Covas, e o secretário especial e chefe do Escritório de Representação do Estado de São Paulo em Brasília, Antonio Imbassahy, Cascavel confirmou que o Ministério da Saúde vai incluir a CoronaVac no Programa Nacional de Imunização.

A CoronaVac já foi motivo de divergência entre Pazuello e Bolsonaro. O ministro havia informado que a União compraria doses da vacina, mas foi desautorizado por Bolsonaro na sequência.

