Governo Bolsonaro finalmente entrega ao STF vídeo de reunião ministerial

A Advocacia Geral da União cumpriu a decisão do ministro Celso de Mello, do STF, e entregou o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, em que Bolsonaro ameaça demitir Sérgio Moro se não permitir interferência na PF. Na mesma reunão, o ministro Abraham Weintraub disse que o Supremo é composto por 11 filihos da p*** edit