Governo deve incluir mais 804 mil famílias no Auxílio Brasil com a proximidade da eleição

Apoie o 247

ICL

247 - O governo Jair Bolsonaro (PL) pretende incluir mais 803,8 mil famílias no Auxílio Brasil. O número de domicílios beneficiados deve aumentar para mais de 21 milhões em setembro, informou uma reportagem publicada nesta quinta-feira (1) pelo jornal Folha de S.Paulo. Para dar novos benefícios à população mais pobre, a gestão de Bolsonaro fez a chamada PEC das "Bondades", uma Proposta de Emenda à Constituição aprovada este ano pelo Congresso Nacional.

A legislação proíbe que o governo dê benefícios em ano eleitoral, mas a administração do candidato autorizou um furo no teto de gastos e o aumento de despesas sociais durante a campanha. O governo gastará mais de R$ 40 bilhões após a aprovação da PEC. A proposta aumentou o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, mas só até o fim do ano, fez reajuste no vale-gás e criou uma espécie de voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros e taxistas.

O ocupante do Planalto tenta ganhar mais votos das pessoas com menos dinheiro, as mais prejudicadas por conta do congelamento de investimentos públicos e pela retirada de direitos trabalhistas, duas medidas aprovadas com Michel Temer no governo federal e que Bolsonaro de continuidade.

A pesquisa Quaest, contratada pelo banco Genial e divulgada nessa quarta-feira (31), mostrou que o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem mais de 54% entre beneficiários do Auxílio Brasil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.