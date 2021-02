Governo diz que negocia 30 milhões de doses das vacinas Sputnik V e Covaxin

247 - O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (3) que negocia a compra de 30 milhões de doses das vacinas Sputnik V e Covaxin, fabricadas respectivamente na Rússia e na Índia, esta última pelo laboratório indiano Bharat Biotech.

O anúncio foi feito após a Anvisa mudar as regras de aprovação de vacinas , retirando exigência de estudo em fase 3 para uso emergencial do imunizante contra a Covid-19.

“A decisão de avançar as negociações ocorre após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o novo protocolo com simplificação do processo de concessão de uso emergencial e temporário de vacinas, dispensando a realização de estudos clínicos de fase III. A expectativa da pasta é ter acesso aos imunizantes ainda em fevereiro”, afirmou o Ministério da Saúde.

O conhecimento liberta. Saiba mais