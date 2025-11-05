Governo e PT avaliam que população vai formar opinião crítica sobre a chacina ocorrida no Rio de Janeiro

247 - A recente mudança de tom do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao classificar como “matança” a operação policial no Rio de Janeiro marca uma virada na postura do governo federal diante do episódio. A reação, segundo aliados, foi resultado de dias de debates internos sobre a melhor forma de abordar o tema, informa a coluna Painel da Folha de S.Paulo.

No núcleo do Partido dos Trabalhadores (PT) e do governo, a avaliação é de que o apoio inicial da população à operação tende a enfraquecer com o passar do tempo, à medida que surgirem mais detalhes sobre a condução das ações policiais. Integrantes da base acreditam que a opinião pública passará a demonstrar maior sensibilidade diante dos excessos e da morte de civis que não tinham envolvimento com o tráfico.

Como parte da estratégia de resposta, lideranças petistas têm buscado estabelecer um contraponto entre a atuação da polícia fluminense, sob o comando do governador Cláudio Castro (PL), e uma operação recente na Bahia, conduzida pelo governo de Jerônimo Rodrigues (PT). Nessa ação, voltada ao enfrentamento do Comando Vermelho, o saldo foi de 37 prisões e apenas uma morte. O partido apresenta esse resultado como exemplo de operação planejada e baseada em inteligência.

Nos bastidores, o Planalto avalia que a narrativa sobre o episódio carioca pode mudar a médio prazo, sobretudo se investigações apontarem irregularidades ou se a letalidade policial continuar sendo questionada por organismos de direitos humanos. Enquanto isso, o governo tenta equilibrar a defesa da segurança pública com a preservação da imagem de Lula junto aos setores mais progressistas de sua base.