Governo federal lança canal para receber denúncias de ameaças e ataques contra as escolas

Serviço do ministério da Justiça e Segurança Pública foi batizado de 'Escola Segura' e pode ser acessado em www.gov.br/mj/pt-br/escolasegura

247 - O ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com SaferNet Brasil, criou um canal exclusivo para recebimento de informações de ameaças e ataques contra as escolas. O serviço foi batizado de 'Escola Segura' e pode ser acessado em www.gov.br/mj/pt-br/escolasegura.

O lançamento do canal vem após o aumento de atentados contra escolas e em meio à conivência de plataformas sociais, como o estadunidense Twitter do bilionário Elon Musk, com o crime. O ministro da Justiça, Flávio Dino, enfatizou: "termos de uso não se sobrepõem à Constituição".

Essa é uma das ações da Operação Escola Segura iniciada na última quinta-feira (6). Qualquer informação é bem-vinda. Todas as denúncias são anônimas e as informações enviadas serão mantidas sob sigilo.

