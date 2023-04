Governo libera imagens de circuito interno do Planalto durante atentados de 8/1

Apoie o 247

247 - O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública e ministro interino do do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, Ricardo Cappelli, usou as redes sociais para afirmar que o órgão disponibilizou a totalidade das imagens captadas pelas câmeras do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto referentes aos atentados terroristas do dia 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema diretita invadiram e depredram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Na sexta-feira (21), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes tirou o sigilo das gravações. As câmeras de segurança gravaram centenas de horas de imagens da depredação feita pelos extremistas no Palácio do Planalto no dia dos ataques.

Neste domingo (23), a Polícia Federal está ouvindo todos os funcionários do GSI que estavam presentes no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro no âmbito do inquérito que apura o suposto envolvimento de autoridades e servidores nos atos golpistas na Praça dos Três Poderes. As oitivas foram determinadas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes na sexta-feira.

