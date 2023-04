Governo Lula não vai acabar com isenção de 50 dólares para importações, afirma Pimenta

Apoie o 247

247 - O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, afirmou nesta quarta-feira (12) que o governo não acabou com a isenção de 50 dólares para produtos comprados do exterior.

"Na verdade esta isenção nunca existiu! Nada muda para quem compra legalmente, pelo contrário, a medida trará mais segurança, rapidez na entrega e garantia de qualidade ao consumidor", afirmou o ministro da Secom.

A imprensa e perfis nas redes sociais divulgaram em grande escala que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer cobrar tributos sobre a compra de produtos importados pela internet. A proposta mira, especificamente, as gigantes estrangeiras como Shein e Shopee, e deixaria o prejuízo final na mão do consumidor.

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na missão oficial à China, publicou nas redes que conversou com o ministro Haddad sobre o assunto e negou que haja prejuízo para os consumidores.

“Tô aqui no avião com o Ministro Haddad que me explicou direitinho essa história da taxação. Se trata de combater sonegação das empresas e não taxar as pessoas de comprar”, disse Janja.

