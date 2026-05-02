Governo Lula quer ampliar punição a estados por omissão em casos de violência policial

247 - O governo do presidente Lula pretende endurecer a responsabilização de estados que não fiscalizarem adequadamente casos de violência e corrupção policial. A informação foi dada pelo secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

Segundo Lucas, a principal ferramenta para isso será a chamada PEC da Segurança Pública, já aprovada na Câmara dos Deputados em março e atualmente no Senado Federal. A proposta estabelece diretrizes nacionais obrigatórias para o uso da força policial e prevê punições tanto para agentes quanto para governos estaduais que descumprirem essas normas.

O secretário afirmou que o governo trabalha para garantir a aprovação da PEC e reforçou que a adesão às políticas nacionais deixará de ser opcional. “A partir do momento que for constitucionalizado o Susp, não vai ser mais uma opção [adotar políticas nacionais de segurança], vai ser uma obrigação”, declarou, referindo-se ao Sistema Único de Segurança Pública. Ele acrescentou: “Acho que esse é um dos temas que a gente tem mais diferenças com alguns governos estaduais, mas a gente não abre mão.”

A proposta também prevê sanções financeiras para estados que não seguirem as diretrizes federais. De acordo com Lucas, a principal punição será a perda de recursos da União. Já em relação a policiais envolvidos em crimes, as penalidades permanecem as já previstas em lei, mas com possibilidade de maior atuação federal na investigação e responsabilização.

Atualmente, a federalização de casos de violência policial é rara e ocorre apenas em situações de grave violação de direitos humanos ou quando há risco de responsabilização internacional do Brasil. Com a PEC, o governo pretende ampliar a cooperação entre instâncias federais, estaduais e municipais, inclusive no compartilhamento de provas e informações.

O texto da proposta estabelece que será “dever de todos cooperar, na forma da lei, com procedimentos preventivos e de fiscalização da segurança pública”, além de prever integração entre os entes federativos na investigação criminal.