Levantamento aponta 371 policiais concentram 50% das mortes no Rio

247 - Um levantamento, produzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, analisou dados acumulados ao longo de 15 anos e revelou que apenas 371 policiais estiveram envolvidos em metade dos episódios de letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. Esse contingente representa cerca de 0,7% de um universo de aproximadamente 45 mil agentes. A informação foi publicada neste domingo (19) pela coluna de Lauro Jardim.

O estudo aponta que a distribuição das ocorrências não se dá de forma homogênea entre os policiais. A análise mostra que uma pequena parcela concentra a maior parte dos registros, o que indica um padrão específico dentro das corporações de segurança.

A identificação desse grupo pode abrir espaço para ações direcionadas, com foco na prevenção de abusos e na revisão de práticas operacionais. Especialistas consideram que a concentração facilita a criação de estratégias mais precisas para enfrentar o problema.

Relação com corrupção

O levantamento também associa esse grupo restrito a indícios de práticas irregulares. Os dados indicam que os mesmos agentes aparecem vinculados a episódios que levantam suspeitas de corrupção, o que amplia a complexidade do cenário.

A combinação entre letalidade elevada e possíveis desvios de conduta reforça a necessidade de mecanismos de controle mais eficientes e de acompanhamento rigoroso dentro das instituições de segurança.

Impacto nas políticas públicas

A descoberta pode influenciar a formulação de políticas públicas voltadas à segurança no estado. A concentração dos casos sugere que intervenções específicas podem gerar resultados mais eficazes do que medidas generalizadas.

O diagnóstico apresentado pelo Ministério da Justiça contribui para o debate sobre o uso da força policial e aponta caminhos para aprimorar a atuação das forças de segurança, com foco na redução da violência e no fortalecimento da legalidade.